Попова Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Попова (Попова) Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович
Бракосочетание
1810
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Попова (Попова) Евфимия Егоровна
Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович
Смерть
Неизвестно