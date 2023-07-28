Попова Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Попова (Попова) Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
1810

Муж: Попов Егор Емельянович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Попова (Попова) Евфимия Егоровна

Отец ребёнка: Попов Егор Емельянович

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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