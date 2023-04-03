Убейкобылина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Убейкобылина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Убейкобылин Фёдор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Убейкобылин Фёдор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Убейкобылин Фёдор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Убейкобылин Фёдор Макарович

Рождение ребёнка
22.12.1922

Сын: Ориненко (Убейкобылин) Иван Федорович

Отец ребёнка: Убейкобылин Фёдор Макарович

Смерть
Неизвестно

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