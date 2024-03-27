Юсупова (Османова) Кадрия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Османова) Кадрия

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамшетдинов Осман

Мать: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Мухаммят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Мухаммят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Мухаммят

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Мухаммят

Рождение ребёнка
25.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Мухаммят

Смерть
Неизвестно

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