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Пастухов Михаил

Место рождения

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия

Дата рождения

1903

Дата смерти

16.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пастухов Яков

Мать: не указана

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
09.11.1927

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Пастухова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА ПАРТИИ гУЛАН-УДЭ
Военная служба
Неизвестно
Пастухов Михаил Яковлевич ст. лейтенант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1903 Последнее место службы 97 сд 69 сп ( 97 сд, 69 сп ) Дата выбытия 16.09.1942 Причина... Показать все
Смерть
16.03.1942
г.Демянск Новгородской
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