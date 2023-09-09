Бубликов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1981
Дочь: Рябова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
13.01.1983
Сын: Бубликов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна