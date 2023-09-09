Бубликов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубликов Александр Михайлович

Бубликов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
06.06.1981

Дочь: Рябова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
13.01.1983

Сын: Бубликов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Рябова (Самохина) Наталья Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.