Гудков Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1876 ст.
Мать ребёнка: Гудкова Анна Дмитриевна
Запись о рождении и крещении сделана в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1876 ст.
Крестьянин собственник хутора Киселев Валуйского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудкова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно