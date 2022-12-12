Гудков Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Ефим Григорьевич

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Место рождения

Киселев, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселев, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
02.02.1876 ст.

Сын: Гудков Исидор Ефимович

Мать ребёнка: Гудкова Анна Дмитриевна

Запись о рождении и крещении сделана в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1876 ст.
Крестьянин собственник хутора Киселев Валуйского уезда Воронежской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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