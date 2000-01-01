Малахова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Домна Петровна
Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно