Малахова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Малахов Яков Петрович

Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Домна Петровна

Отец ребёнка: Малахов Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Петр Павлович

Смерть
Неизвестно
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