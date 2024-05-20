Безпалюк Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безпалюк Наталья Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1995
Дочь: Безпалюк Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Безпалюк Наталья Александровна