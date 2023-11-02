Дворянкин Виталий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1938
Дата смерти16.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.1982
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область