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Дворянкин Виталий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1938

Дата смерти

16.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1938

Отец: Дворянкин Алексей Михайлович

Мать: Дворянкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.1982
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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