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Соловьев Фатей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Соловьев Марк (Марка) Иванович

Мать: Акилина Екимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Соловьёва) Настасья Фатеевна

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Соловьев Козьма Фатеевич

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Соловьёва) Марья Фатеева

Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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