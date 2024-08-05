Соловьев Фатей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Соловьев Марк (Марка) Иванович
Мать: Акилина Екимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Соловьёва) Настасья Фатеевна
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Соловьёва) Марья Фатеева
Мать ребёнка: Соловьёва Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно