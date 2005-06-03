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(Косенкова) Ангелина
(Косенкова) Ангелина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.2005
Пол
Женский
Отец
Косенков Евгений
1981 г.р.
Мать
Косенкова Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2005
Отец:
Косенков Евгений
Мать:
Косенкова Наталья
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