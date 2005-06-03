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(Косенкова) Ангелина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.2005

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2005

Отец: Косенков Евгений

Мать: Косенкова Наталья

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