Ермоленко Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Ермоленко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ермоленко Авакум Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ермоленко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно