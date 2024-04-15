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Ермоленко Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ермоленко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ермоленко Авакум Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ермоленко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Ермоленко Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Александра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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