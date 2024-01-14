Журавлева Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева Нина Сергеевна

Журавлева Нина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1982

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1982

Отец: Журавлев Сергей Павлович

Мать: Безгина Марина Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close