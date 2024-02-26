Полонникова -- Агрипина Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1859
Дочь: Полонникова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Полонников Василий Федорович
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно