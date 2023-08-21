Шеминов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1960
Дочь: Нешляева Галина Владимировна
Мать ребёнка: Шеминова Зоя Васильевна
Пустово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1963
Сын: Шеминов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Шеминова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеминова Зоя Васильевна
Смерть
Неизвестно