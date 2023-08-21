Шеминов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеминов Владимир

Шеминов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1960

Дочь: Нешляева Галина Владимировна

Мать ребёнка: Шеминова Зоя Васильевна

Пустово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1963

Сын: Шеминов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Шеминова Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеминова Зоя Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close