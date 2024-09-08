Айсина Зебайда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айсина Зебайда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинкина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Дубинкин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубинкин Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Дубинкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинкин Сергей

Рождение ребёнка
06.09.1991

Дочь: Дубинкина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Дубинкин Сергей

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