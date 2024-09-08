Айсина Зебайда
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинкина Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Дубинкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубинкин Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Дубинкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубинкин Сергей
Рождение ребёнка
06.09.1991
Дочь: Дубинкина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Дубинкин Сергей