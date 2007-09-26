Федотов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Леонид Иванович

Федотов Леонид Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1942

Дата смерти

26.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1942

Отец: Федотов Иван Александрович

Мать: Федотова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Федотова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Вячеслав Леонидович

Мать ребёнка: Федотова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1972

Дочь: Дерека Марина Леонидовна

Мать ребёнка: Федотова Валентина Михайловна

Смерть
26.09.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.