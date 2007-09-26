Федотов Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1942
Дата смерти26.09.2007
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Федотова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Вячеслав Леонидович
Мать ребёнка: Федотова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1972
Дочь: Дерека Марина Леонидовна
Мать ребёнка: Федотова Валентина Михайловна
Смерть
26.09.2007