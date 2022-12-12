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Беляев Данило Козмин

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1763

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Беляев Козма Петров

Мать: Беляева Дарья Иванова

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Беляева Екатерина Данилова

Мать ребёнка: не указана

Соболево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Данилы дочь, Екатерина, которой на данную ревизию было 54 года. Родилась Данила Козмина дочь в 1796 году, когда отцу было 32 года. ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильев... Показать все
Смерть
1835
Соболево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
В документе IΧ ревизии сказано, что Данило Козмин Беляев умер в 1835 году на 71 году жизни. Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волос... Показать все
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