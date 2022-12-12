Беляев Данило Козмин
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Беляев Козма Петров
Мать: Беляева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Беляева Екатерина Данилова
Мать ребёнка: не указана
Данилы дочь, Екатерина, которой на данную ревизию было 54 года. Родилась Данила Козмина дочь в 1796 году, когда отцу было 32 года. ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильев... Показать все
Смерть
1835
В документе IΧ ревизии сказано, что Данило Козмин Беляев умер в 1835 году на 71 году жизни. Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольской волос... Показать все