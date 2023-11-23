Прасковья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
04.05.1809

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Рождение ребёнка
21.02.1813

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Смерть
Неизвестно

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