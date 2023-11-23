Прасковья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
04.05.1809
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
21.02.1813
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно