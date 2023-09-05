Выгузова (Шмакова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выгузова (Шмакова) Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1917

Дата смерти

06.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1917

Отец: Шмаков Василий Романович

Мать: Шмакова Парасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
22.01.1944

Дочь: Вьялицына Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Шубина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1956

Дочь: Выгузова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1959

Сын: Выгузов Александр Константинович

Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1959

Сын: Выгузов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович

Смерть
06.04.1988
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