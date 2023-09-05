Выгузова (Шмакова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1917
Дата смерти06.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1917
Рождение ребёнка
22.01.1944
Дочь: Вьялицына Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Шубина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1956
Дочь: Выгузова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1959
Сын: Выгузов Александр Константинович
Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1959
Сын: Выгузов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Выгузов Константин Иванович
Смерть
06.04.1988