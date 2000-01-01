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Иоанн Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

08.03.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Тимофей Давидов

Мать: Евдотия Ларионова

Рождение ребёнка
15.12.1814

Дочь: Анисия Иванова

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
10.03.1816

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
20.11.1817

Сын: Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
10.07.1820

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
05.04.1824

Сын: Зайцов Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
13.10.1827

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
22.12.1829

Сын: Стефан Иванович

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
19.02.1833

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
27.10.1835

Сын: Тимоничев Георгий Иоаннович

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зайцов Тимоничев Егор Иоанович

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Рождение ребёнка
08.06.1839

Сын: Тимоничев Тихон Иоаннович

Мать ребёнка: Наталья Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ефремова

Смерть
08.03.1855
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