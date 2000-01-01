Иоанн Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти08.03.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Тимофей Давидов
Мать: Евдотия Ларионова
Рождение ребёнка
15.12.1814
Дочь: Анисия Иванова
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
10.03.1816
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
20.11.1817
Сын: Иоанн Иванович
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
10.07.1820
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
05.04.1824
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
13.10.1827
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
22.12.1829
Сын: Стефан Иванович
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
19.02.1833
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
27.10.1835
Сын: Тимоничев Георгий Иоаннович
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зайцов Тимоничев Егор Иоанович
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Рождение ребёнка
08.06.1839
Сын: Тимоничев Тихон Иоаннович
Мать ребёнка: Наталья Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ефремова
Смерть
08.03.1855