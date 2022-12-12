Трошков Дмитрий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошков Дмитрий Михайлов

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Место рождения

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1856

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошкова Надежда Иванова

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.10.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кобрино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошкова Надежда Иванова

Смерть
Неизвестно
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