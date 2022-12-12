Трошков Дмитрий Михайлов
Место рождения
Дата рождения20.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1856
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трошкова Надежда Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1885
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трошкова Надежда Иванова
Смерть
Неизвестно