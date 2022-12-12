Ганиев Мадрит Уралович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганиев Мадрит Уралович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганиев Урал

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдрахманова Рамания Аргентовна

Улькунды, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1993

Сын: Ганиев Ильгиз Мадритович

Мать ребёнка: Абдрахманова Рамания Аргентовна

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