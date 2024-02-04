Шалаева (Токарева) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти16.11.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1868
Дочь: Шалаева Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шалаев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович
Смерть
16.11.1910