Шалаева (Токарева) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева (Токарева) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

16.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Токарев Ефим Елестьев(Елисеев)

Мать: Токарева ... Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1868

Дочь: Шалаева Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шалаев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шалаев Дмитрий Иванович

Смерть
16.11.1910

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