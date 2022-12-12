Чупрякова (Гусева) Мария Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрякова (Гусева) Мария Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885 ст.

Отец: Гусев (гуськов) Авраам (Абрам) Михайлович

Мать: Гусева (гуськова) Анна Ивановна

Бракосочетание
29.10.1901 ст.

Муж: Чупряков Евдоким Никифорович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.

Сын: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Чупряков Евдоким Никифорович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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