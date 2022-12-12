Чупрякова (Гусева) Мария Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1885 ст.
Бракосочетание
29.10.1901 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Сын: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Чупряков Евдоким Никифорович
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно