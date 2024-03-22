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Князева Галина Васильевна
Князева Галина Васильевна
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Древо
Место рождения
Коломна
, Коломенский, Московская область
Дата рождения
1940
Дата смерти
1995
Пол
Женский
Отец
Князев Василий Фёдорович
1903 г.р.
Мать
Князева (Волкова) Клавдия Сергеевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Князев Василий Фёдорович
Мать:
Князева Клавдия Сергеевна
Коломна
, Коломенский, Московская область
Смерть
1995
Коломна
, Коломенский, Московская область
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