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Князева Галина Васильевна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Князев Василий Фёдорович

Мать: Князева Клавдия Сергеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
1995
Коломна, Коломенский, Московская область
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