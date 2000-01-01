Сопельцев Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопельцев Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1911

Сын: Сопельцев Сидор Константинович

Отец ребёнка: Сопельцев Константин

Курганская область, Альменьевский район, д. Щучанка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопельцев Артемий Константинович

Отец ребёнка: Сопельцев Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопельцев Константин

Смерть
Неизвестно
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