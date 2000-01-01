Сопельцев Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1911
Сын: Сопельцев Сидор Константинович
Отец ребёнка: Сопельцев Константин
Курганская область, Альменьевский район, д. Щучанка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сопельцев Артемий Константинович
Отец ребёнка: Сопельцев Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сопельцев Константин
Смерть
Неизвестно