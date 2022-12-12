Ибрагимов Тимерша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Тимерша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1961

Сын: Ибрагимов Рамазан

Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира

Алифкулова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Зулькагида

Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Фарида

Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Динмухаметова Сабира

Смерть
Неизвестно
Соколовка, Катайский муниципальный район, Курганская область
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