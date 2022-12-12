Ибрагимов Тимерша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1961
Сын: Ибрагимов Рамазан
Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира
Алифкулова, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Зулькагида
Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Фарида
Мать ребёнка: Динмухаметова Сабира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Динмухаметова Сабира
Смерть
Неизвестно
Соколовка, Катайский муниципальный район, Курганская область