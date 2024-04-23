Иосиф Филиппович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти02.10.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Филипп Евдокимович
Мать: Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ананий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1871
Сын: Степан Иосифович
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
03.09.1873
Сын: Никита Иосифович
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
09.12.1875
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
09.12.1875
Сын: Спиридон Иосифович
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Ефросинья Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Агафья Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
?.05.1880
Дочь: Феодосья Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1881
Дочь: Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
14.05.1882
Дочь: Елена Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.10.1909