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Иосиф Филиппович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

02.10.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Филипп Евдокимович

Мать: Евдокия Павловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ананий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Степан Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1873

Сын: Никита Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1875

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1875

Сын: Спиридон Иосифович

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Ефросинья Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Агафья Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.05.1880

Дочь: Феодосья Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1881

Дочь: Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1882

Дочь: Елена Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
02.10.1909

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