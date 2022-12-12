Попов Александр Алексеевич
Место рожденияОмская область, Оканешниковский район, д. Стрельникова (Любчино)
Дата рождения23.07.1929
Дата смерти03.05.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929
Отец: Попов Алексей
Мать: Попова Серафима
Омская область, Оканешниковский район, д. Стрельникова (Любчино)
Рождение ребёнка
15.05.1955
Сын: Попов Александр Александрович
Мать ребёнка: Попова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.06.1960
Дочь: Микшан Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Андреевна
Смерть
03.05.1988