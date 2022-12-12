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Попов Александр Алексеевич

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Место рождения

Омская область, Оканешниковский район, д. Стрельникова (Любчино)

Дата рождения

23.07.1929

Дата смерти

03.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929

Отец: Попов Алексей

Мать: Попова Серафима

Омская область, Оканешниковский район, д. Стрельникова (Любчино)
Рождение ребёнка
15.05.1955

Сын: Попов Александр Александрович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.06.1960

Дочь: Микшан Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Андреевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
03.05.1988
Омск, город Омск, Омская область
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