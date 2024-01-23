Архипова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Архипов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Архипов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Архипова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Архипов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
1971

Сын: Архипов Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Архипов Анатолий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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