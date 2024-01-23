Архипова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Сын: Архипов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Архипов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Архипова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Архипов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
1971
Отец ребёнка: Архипов Анатолий Васильевич
Смерть
Неизвестно