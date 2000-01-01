(Пономарева) Лилия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1991
Отец: Пономарев Василий Николаевич
Мать: Пономарева Татьяна
Образование
С 2007 по 2010
Омский финансово-юридический техникум (ОмФинЮТ)
среднее
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алеся
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан