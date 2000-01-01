(Пономарева) Лилия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пономарева) Лилия Васильевна

(Пономарева) Лилия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1991

Отец: Пономарев Василий Николаевич

Мать: Пономарева Татьяна

Образование
С 2007 по 2010
Омский финансово-юридический техникум (ОмФинЮТ)
среднее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алеся

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close