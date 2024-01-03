Барно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдумаликова Мухлиса Жамшидовна
Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдумаликова Мубина Жамшидовна
Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдумаликова Муслима Жамшидовна
Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдумаликов Мухаммаджон Жамшидович
Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович
Бракосочетание
Неизвестно