Барно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

HZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдумаликова Мухлиса Жамшидовна

Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдумаликова Мубина Жамшидовна

Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдумаликова Муслима Жамшидовна

Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдумаликов Мухаммаджон Жамшидович

Отец ребёнка: Зуфаров Жамшид Абдумаликович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуфаров Жамшид Абдумаликович

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