Шишкина-Богачёва (Иванович) Александра Ильинична
Место рождения
Дата рождения20.03.1885 ст.
Дата смерти28.07.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1885 ст.
Отец: Иванов Илья
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
Вычислено 1920
Сын: Богачев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Богачёв Владимир Владимирович
Баку
Бракосочетание
1920
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Кирилл
Отец ребёнка: Шишкин инженер железных дорог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачёва Марина Владимировна
Отец ребёнка: Богачёв Владимир Владимирович
Смерть
28.07.1958
Сумгаит