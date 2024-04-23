Шишкина-Богачёва (Иванович) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина-Богачёва (Иванович) Александра Ильинична

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Место рождения

Щигры, город Щигры, Курская область

Дата рождения

20.03.1885 ст.

Дата смерти

28.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1885 ст.

Отец: Иванов Илья

Мать: не указана

Щигры, город Щигры, Курская область
Бракосочетание
До 1908

Муж: Шишкин инженер железных дорог

Рождение ребёнка
Вычислено 1920

Сын: Богачев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Богачёв Владимир Владимирович

Баку
Бракосочетание
1920

Муж: Богачёв Владимир Владимирович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Кирилл

Отец ребёнка: Шишкин инженер железных дорог

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачёва Марина Владимировна

Отец ребёнка: Богачёв Владимир Владимирович

Смерть
28.07.1958
Сумгаит
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