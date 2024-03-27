Шарбан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кантюков Сайфетдин
Отец ребёнка: Мускеев Кантюк
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Мускеев Кантюк
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кантюков Айнулла
Отец ребёнка: Мускеев Кантюк
Рождение ребёнка
1798
Сын: Кантюков Ибрагим
Отец ребёнка: Мускеев Кантюк
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кантюков Исмагил
Отец ребёнка: Мускеев Кантюк
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кантюков Сиражетдин
Отец ребёнка: Мускеев Кантюк
Смерть
Неизвестно