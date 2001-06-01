Литвинов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина

Смерть
?.06.2001

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