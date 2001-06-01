Литвинов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова, Литвинова (Мотягина) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.2001