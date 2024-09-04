Уварова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
Около 1808 ст.

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Фёдор Филатович

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Уваров Веденей Федорович

Отец ребёнка: Уваров Фёдор Филатович

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Уваров Арсений Федорович

Отец ребёнка: Уваров Фёдор Филатович

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1847 ст.

Сын: Уваров Игнат Федорович

Отец ребёнка: Уваров Фёдор Филатович

Смерть
Неизвестно

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