Уварова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Отец ребёнка: Уваров Фёдор Филатович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Отец ребёнка: Уваров Фёдор Филатович
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1847 ст.
Отец ребёнка: Уваров Фёдор Филатович
Смерть
Неизвестно