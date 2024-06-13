Тарасевич Глеб Семенович
Место рождения
Дата рождения19.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1907
Отец: Тарасевич Семен Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасевич (Шахнина) Рахиль Израилевна
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно