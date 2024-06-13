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Тарасевич Глеб Семенович

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Место рождения

Гнездово, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1907

Отец: Тарасевич Семен Петрович

Мать: не указана

Гнездово, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасевич (Шахнина) Рахиль Израилевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарасевич (Шахнина) Рахиль Израилевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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