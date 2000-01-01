Бураков Алексендр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бураков Алексендр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1985

Отец: не указан

Мать: Одинцова Наталия Александровна

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