Хороших Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1958
Дата смерти14.01.1016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1978
Сын: Хороших Антон
Отец ребёнка: Хороших Леонид
Рождение ребёнка
12.01.1983
Сын: Хороших Артем
Отец ребёнка: Хороших Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хороших Леонид
Смерть
14.01.1016
Рождение
10.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана