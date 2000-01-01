Хороших Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороших Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1958

Дата смерти

14.01.1016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1978

Сын: Хороших Антон

Отец ребёнка: Хороших Леонид

Рождение ребёнка
12.01.1983

Сын: Хороших Артем

Отец ребёнка: Хороших Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хороших Леонид

Смерть
14.01.1016
Рождение
10.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

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