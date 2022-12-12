Шишев Антон Яковлев
Место рождения
Дата рождения10.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1829
Отец: Шишев Яков Васильев
Мать: Шишева Василиса Иванова
Крещение
12.01.1829
воспреемник: казенный крестьянин Матвей Козмин Шишев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Добрякова Акилина Антонова
Мать ребёнка: Шишева Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишева Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно