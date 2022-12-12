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Шишев Антон Яковлев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1829

Отец: Шишев Яков Васильев

Мать: Шишева Василиса Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.01.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: казенный крестьянин Матвей Козмин Шишев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Добрякова Акилина Антонова

Мать ребёнка: Шишева Акилина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишева Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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