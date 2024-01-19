Макеев Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1986

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1986

Отец: Макеев Анатолий Васильевич

Мать: Макеева Татьяна Павловна

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