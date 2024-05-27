(Первушина) Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Первушина) Екатерина Михайлова

(Первушина) Екатерина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Александр Тимофеев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Первушин Родион Александров

Отец ребёнка: Первушин Александр Тимофеев

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Первушина) Ирина Александрова

Отец ребёнка: Первушин Александр Тимофеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.