(Первушина) Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Сын: Первушин Родион Александров
Отец ребёнка: Первушин Александр Тимофеев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Первушина) Ирина Александрова
Отец ребёнка: Первушин Александр Тимофеев
Смерть
Неизвестно