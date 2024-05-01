Орлов Олег Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Олег Игоревич

Орлов Олег Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистилина Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
17.01.2006

Сын: Орлов Артём Олегович

Мать ребёнка: Чистилина Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
11.12.2012

Сын: Орлов Алексеевич Олегович

Мать ребёнка: Чистилина Ирина Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.