Северьянова (Власова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1930
Отец: Власов Михаил
Мать: Власова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Северьянов Георгий
Рождение ребёнка
29.01.1969
Смерть
Неизвестно