Северьянова (Власова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северьянова (Власова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1930

Отец: Власов Михаил

Мать: Власова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Северьянов Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Северьянов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северьянов Георгий

Рождение ребёнка
29.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Северьянов Георгий

Смерть
Неизвестно

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