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Борисова Ирина Артемовна
Борисова Ирина Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.2004
Пол
Женский
Отец
Борисов Артем Вячеславович
1970 г.р.
Мать
Борисова Татьяна Вячеславовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.2004
Отец:
Борисов Артем Вячеславович
Мать:
Борисова Татьяна Вячеславовна
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