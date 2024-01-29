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Щербакова Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Щербакова Наталья Анатольевич

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Петрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Щербаков Михаил Анатолиевич

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Петрович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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