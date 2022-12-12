Иван Полиевктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиМежду 1738 и 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Полиевкт Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонилла Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1738 и 1740