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Иван Полиевктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Между 1738 и 1740

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Полиевкт Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1728

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1729

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонилла Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1738 и 1740
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
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