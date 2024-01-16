Минин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Суслова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Минина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Галина Васильевна

Маслянино-2 Маслянинского района Новосибирской области
Смерть
Неизвестно
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