Минин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Суслова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Минина Галина Васильевна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минина Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Галина Васильевна
Маслянино-2 Маслянинского района Новосибирской области
Смерть
Неизвестно