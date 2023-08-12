Мордвинова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1973
Сын: Мордвинов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Мордвинов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
23.08.1980
Сын: Мордвинов Семен Анатольевич
Отец ребёнка: Мордвинов Анатолий Владимирович