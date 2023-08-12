Мордвинова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
24.05.1973

Сын: Мордвинов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Мордвинов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
23.08.1980

Сын: Мордвинов Семен Анатольевич

Отец ребёнка: Мордвинов Анатолий Владимирович

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